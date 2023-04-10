Dış sahada oynanan mücadele de Yurdum Gençlikspor, rakibine 4-0 mağlup oldu. Ligde henüz puanla tanışamayan Yurdum Gençlikspor, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü ligin 5'inci haftasında Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Yurdum Gençlikspor, Sivas temsilcisi ile 15 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karılaşacak. Mücadele saat 13:30'da başlayacak. Haber Merkezi