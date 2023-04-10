Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada; “Belediye Hayır Evimiz Ramazan Bayramı öncesi 0-20 yaş grubu çocuk ve gençlerimiz için kıyafet ve buna benzer giyim elbiselerini, depremzede ailelerimiz ve ihtiyacı olan ailelerimizin her ferdine verecektir. Önümüzdeki pazartesi ihtiyacı olan ailelerimizi, çocuk ve gençlerimizi Belediye Hayır Evimize bekliyoruz. 1500’den fazla çocuk ve gencimize yetecek giyim elbisemiz olduğunu belirtir, izdiham oluşmaması için bayrama kadar dağıtımın gerçekleşeceğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz” dedi. Haber Merkezi