Sorgun Ticaret Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan’a üstün hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15-16 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen 80. Mali Genel Kurulu kapsamında Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve diğer Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.​

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

Plaket töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan'a görev süresi boyunca üstün hizmetlerinden dolayı hizmet şeref belgesi takdim edildi.