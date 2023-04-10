Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, Yozgat dışındaki milletvekili aday listelerde yer bulan hemşehrilerimiz arasında en ilginç rekabet AK Parti adayı Fuat Oktay ve İYİ Parti adayı Kürşad Zorlu arasında gerçekleşecek.

Oktay ve Zorlu’nun Yozgatlı seçmenin ağırlıklı olduğu Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle ilçelerini kapsayan Ankara 3. Bölgede yarışacaklar. Bu ilçelerde yaşayan Yozgatlı seçmenlerin hangi hemşerilerinden yana eğilim göstereceği şimdiden kamuoyunda merak konusu oldu. Alpaslan Demir