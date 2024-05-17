IPARD III Programı – 1’inci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “M3-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri için yapılacak proje başvuru paketi son teslim tarihi 10 Haziran 2024 günü saat 18.00’e kadar uzatıldı.

Online Proje Başvuru Sistemi’nin kapanış tarihinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Bu kapsamda 20 Mayıs 2024 günü saat 18.00’e kadar yapılacak online başvuruların ardından, başvuru çıktıları ve istenen diğer belgelerin 10 Haziran 2024 günü saat 18.00’e kadar yatırımın uygulanacağı yerdeki TKDK İl Koordinatörlüğüne veya İl İrtibat Ofisine teslim edilmesi gerekiyor.

TKDK’nın Yozgat dahil 42 İl Koordinatörlüğü, 39 İl İrtibat Ofisi bulunuyor.