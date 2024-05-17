Melikgazi Belediyesi bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlanan kurban satış yerleri için ön başvuruların 20 Mayıs itibariyle başlayacağını duyurdu.

Kurban Pazar yerlerinin vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmesini sağlamak için hazırlıkların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı için Melikgazi Belediyesi olarak hazırlıklarımız aralıksız şekilde devam etmektedir. Mimarsinan Organize Sanayi ve Beştepeler Bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerlerinin bakım, onarım faaliyetleri kapsamında çadır alanlarını düzenliyor, su hatlarının bakım onarımı yapıyor, vatandaşlarımızın dini vecibelerini sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak kurban pazar yerlerimizi en iyi şekilde düzenleyerek esnafımızı ve vatandaşımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağlıyoruz. Kurban olarak satılacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporlu, hayvan pasaportlu, nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince kontrol edilen; kurban niteliği taşıyan hayvanlar pazar yerine alınacaklar.“ dedi.

“KURBAN PAZAR YERLERİ ÖN KAYIT TARİHLERİ 20-24 MAYIS”

Kurban pazarında satış yapmak isteyen esnaflar için ön kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Başkan Palancıoğlu, “ Kurban pazarlarında satış yapacak esnaflarımızın 20-24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 0 352 252 18 98 numaralı hattımızı arayarak ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ön kayıt yaptıran esnaflarımız, Mimar Sinan Kurban Satış Yeri için 27 Mayıs Pazartesi günü, Mimar Sinan Kurban Pazar Yeri’nde işgaliye ücretlerini yatırarak yerlerini alabilecekler. Beştepeler Kurban Satış Yeri için, Belediyemiz veznelerine uğrayarak işgaliye ücretini yatıran esnaflarımız, 28 Mayıs Salı günü Beştepeler Kurban Satış Yeri’ne gelerek yerlerini alacaklar. Tüm hemşehrilerime şimdiden hayırlı, kazasız, belasız bayramlar diliyorum.” dedi.

Melikgazi Belediyesi tarafından Mimar Sinan Kurban Satış Yerinde bulunan kesimhanede büyük baş kesim ücreti 2.500 TL iken kurban çadır işgaliye ücretinin 5.000 TL olarak belirlendiği ifade edildi.