Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte detaylar Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk döneminde kasım ve nisan aylarında bir hafta süren ara tatil uygulamasını hayata geçirmişti.

mebbbbbAncak, son gelişmelere göre, bu ara tatil uygulaması MEB tarafından kaldırılabilir. Milyonlarca öğretmen ve öğrenciyi doğrudan ilgilendiren bu değişiklik, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in göreve gelmesiyle gündeme geldi.

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Henüz MEB'den resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, Bakan Yusuf Tekin'in ara tatillere olumsuz yaklaştığı ve yeni bir tatil sistemi üzerinde çalışmalar başlattığı iddia ediliyor.

mebbbÖğrenciler ve öğretmenler olarak, gelişmeleri yakından takip etmek önemli olacak. Güncel haberler ve resmi açıklamalar ile ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi