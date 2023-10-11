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Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk döneminde kasım ve nisan aylarında bir hafta süren ara tatil uygulamasını hayata geçirmişti.

Ancak, son gelişmelere göre, bu ara tatil uygulaması MEB tarafından kaldırılabilir. Milyonlarca öğretmen ve öğrenciyi doğrudan ilgilendiren bu değişiklik, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in göreve gelmesiyle gündeme geldi.

Henüz MEB'den resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, Bakan Yusuf Tekin'in ara tatillere olumsuz yaklaştığı ve yeni bir tatil sistemi üzerinde çalışmalar başlattığı iddia ediliyor.

Öğrenciler ve öğretmenler olarak, gelişmeleri yakından takip etmek önemli olacak. Güncel haberler ve resmi açıklamalar ile ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.