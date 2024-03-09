Cumhurbaşkanı Adayı ve Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Genel Başkanı Sinan Oğan, Yerköy Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette kendisinin iki memleketi olduğunu ifade eden TÜRKSAM Genel Başkanı Sinan Oğan, “Ben yerel seçimlerde sadece iki memlekete gideceğimi söyledim biri Iğdır birisi Yerköy ilçemiz” dedi.

Yozgat ve Yerköy’ü ziyaret etmesi gerektiğine inandığı için ziyaret ettiğini söyleyen Oğan, “Bu siyaset ötesi bir durum. Bu bir partiyi bir siyasi anlayışı desteklemenin çok ötesinde bilgisine, görgüsüne, yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Yılmaz başkanımıza destek için buradayım. Bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın dostlar bunun için vardır. Dostluk bunun içindir. Biz gelecekte Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetmeye talibiz ve ben inanıyorum ki siz sadece bir belediye başkanı değil, gelecekte de bu coğrafyadan çok güçlü bir devlet adamını burada seçmiş olacaksınız. O sebeple daha önceki seçimlerde olduğu gibi Ferhat Yılmaz başkanımızın ben bu seçimlerde de çok rahat bir şekilde inşallah alacağına inanıyorum” dedi.

“SONA GELİYORUZ”

Seçimlerin, yavaş yavaş sonuna gelindiğini ifade eden Oğan, “Bu seçimlerde tüm ülkemizde ümit ediyorum ki herhangi bir sorun herhangi bir sıkıntı olmadan seçimler yapılacaktır ve halkımız en doğru tercihi yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Ancak bu tercihi yaparken vatandaşlarımız kendi gönül rızalarıyla bu tercihi yapacaklar. Bütün adaylarımız elbette ki aday olduklarına göre liyakatli adamlardır ancak adayların geçmişte yaptığı çalışmalara, ülkesine, milletine, iline ilçesine yaptığı hizmetlere bakmalarında fayda var. Ferhat beyin o anlamda not defteri vatandaşlarımız tarafından önceki seçimlerde tam not almıştır. Ben inanıyorum ki bu seçimlerde de tam bu kalacaktır” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN GÖNÜLLERDE TAHT KURMAK”

Seçim süreçlerinde ittifakların kurulduğunu, ittifakların dağıldığını ancak değişmeyen tek şeyin gönüllere taht kurmak olduğunu belirten Oğan, “Bir şey var ki, vatandaşın gönlünde taht kuran bir belediye başkanı aynı zamanda bir liderdir, yerel liderdir. Halkın gönlünde taht kurmuşsanız, o zaman ittifakların çok daha ötesinde bir sevgiye, bir liyakata erişmiş oluyorsunuz. Ferhat bey'in bir dostu olarak yanındayım. Ve Yerköy'de sesim kime ulaşıyorsa onlardan Ferhat bey'in yanında olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR YOL”

Siyasetin zor bir yol olduğunu söyleyen Oğan, “Siyaset zor bir yoldur kolay değil siyaset yapmak. Ferhat Başkanımın Yerköy'e yaptıkları Yerköy'e vermiş olduğu hizmet son 2 seçimde almış olduğu başarılar net bir şekilde ortadadır. Aynı zamanda bir belediye başkanı değil, Türkiye çapında bir lider de seçeceğini unutmayın. Ben kendisini öyle görüyorum. Bir cumhurbaşkanı adayı olarak son seçimlerde her 2 ittifakı da Türk milliyetçilerinin kapısını çalmaya mecbur bırakmış birisi olarak ben Ferhat başkanımızı öyle gördüğüm ifade etmek isterim” dedi.

“HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM”

Türkiye genelinde kapı kapı dolaştığında liyakatli insanların çok fazla olmadığını gördüğünü ifade eden Oğan şu ifadeleri kullandı; “Şunu gördük ki, liyakatli insanlar Türkiye'de maalesef sayısı çok fazla olmamakla beraber hak ettikleri değeri eninde sonunda buluyorlar. İnşallah Ferhat başkanımız da hak ettiği değeri sizin karşınızda gördü. Sizlerin sayesinde başarılı belediye başkanlıkları sürdürdü. Şimdi ise Ferhat bey inşallah bu hizmetlerini daha yüksek bir şekilde devam ettirmesi için bu dönemde sizin desteklerinizi istiyor. Ben şunun sözünü de vereyim. Sadece seçim sürecinde değil, seçimden sonra da belediyemizin hizmet alımı noktasında önceki cumhurbaşkanı adayı ve cumhur ittifakını destekleyen birisi olarak söylüyorum, bunu ben Ferhat başkanımızın her zaman yanında olacağım. Bürokraside hangi kapıyı çalmak gerekirse hangi kapının açılması gerekiyorsa da yerel hizmetler anlamında sayın başkanımın, yanında olacağım. Yozgatlı hemşerisi olarak Yozgat damadı olarak ki Türkiye'nin neresine gidersem gideyim hep şu sözü duyuyorum, Yozgatlılar damatlarını çok severler ve kırmazlar. Yozgat damadı olarak sizden istirhamım beni kırmayacağınıza inanıyorum. Sizin bir hemşehriniz olarak Yozgat’ın bir evladı olarak da Ferhat başkanımızı yüksek bir oyla seçmenizi ve bu hizmetlerini daha iyi şartlarda devam ettirmesini sizden istirham ediyorum.”

Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhurbaşkanı Adayı ve TÜRKSAM Genel Başkanı Sinan Oğan’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çeşitli hediyeler takdim etti.