Emekli promosyon tutarları Mart ayı itibarıyla güncellendi. Bu durum, "Banka promosyonları yenilendi mi?" sorusunun cevabını da beraberinde getirdi. Emeklilere ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarlarını 11 farklı banka açıkladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Banka promosyonu tutarları Mart 2024 itibarıyla güncellendi. 11 banka, müşteri çekme stratejisi kapsamında emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekliler ise en yüksek emekli promosyonu veren bankayı bulmak için arayışa girdi. İşte detaylar…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ

Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltilirken, bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artırılarak 3 bin TL oldu. Emekliler, 2024 yılında toplamda 6 bin TL ikramiye alacaklar. Bu artışlar, emekli promosyon kampanyalarıyla bankaların müşteri çekme isteğini artırdı.

UZMANLARDAN BANKA SEÇERKEN UYARILAR

Uzmanlar, emeklileri banka seçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Emekli promosyon tutarlarının yanı sıra, ek 5 bin TL gibi ek ödemelerle ilgili şartlar da dikkate alındığında, emeklilere taahhüt edilen miktarlar artıyor. Ancak burada imzalanan anlaşmaya dikkat etmek önemli. Zira bu ürünlerde zorunlu kullanım şartıyla, emekliler için bir mağduriyet oluşabilir.

KAMPANYALARDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes, bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından yararlanabilir. Eski ve yeni emeklilerin tamamı bu haktan faydalanabilirler.