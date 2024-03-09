Gün içerisinde çay kahve içmek için kullandığımız tek kullanımlık karton bardaktaki gizli tehlike açığa çıktı.

Çay ve kahve molalarımızda sıkça başvurduğumuz tek kullanımlık karton bardaklar, görünmeyen riskleriyle gündeme geldi.

İş yerlerinden kafelere, sokaklardan kalabalık etkinliklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan kağıt veya karton bardakların çevresel etkileri ön plana çıktı.

Yapılan araştırmalara göre, uygun fiyatları, pratik kullanımı ve hafiflik gibi özelliklerinden dolayı tercih edilen karton bardaklar, içecek ve gıda ambalajında yaygın olarak kullanılıyor.

Ancak, bu pratik bardaklar içerdikleri küçük plastik parçacıkları, zararlı iyonları ve ağır metalleri sıvıya geçirme potansiyeline sahip.

Araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre, karton bardaklardan içilen içeceklerde bulunan kurşun, nikel, krom, bakır, çinko ve kadmiyum gibi ağır metallerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Kansızlık, hormon ve üreme bozuklukları ile kalp-damar hastalıkları bu potansiyel etkiler arasında yer alıyor.

Plastik ve karton bardakların kullanımının değerlendirilmesinde içecek türüne göre tercih yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.

Soğuk ve asidik olmayan içecekler için plastik bardaklar tercih edilebilirken, sıcak içecekler için plastik bardakların ciddi sağlık riskleri taşıdığı vurgulanıyor.

Plastik bardakların kanserojen etkisi ve içerdikleri benzen nedeniyle insan sağlığına olası zararları göz önünde bulundurularak, doğru geri dönüşüm yöntemleriyle atılmasının önemi üzerinde duruluyor. Ayrıca, plastik bardakların çevreye verdiği zararlar da ele alınarak, uzun süre çözünmeden kalabilmesinin çevre sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor.

Bu nedenle, plastik bardakların bilinçli bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.