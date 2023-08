GES Projesi tamamlanan köylerde incelemelerde bulanan ve Muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Aydın, ihaleyi alan yerli ve bölgemizin güçlü firması Yazgan Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Yazgan’a, hem taahhüt edilen süreden önce köyleri GES’le buluşturduğu ve hem de Türkiye’nin en kaliteli panellerinden olan CW ile buluşturmasından dolayı teşekkür etti. Aydın, “İnşallah köylülerimiz bundan sonra sudan kaynaklı elektrik faturalarının azlığıyla rahat bir nefes almış olacaklar. Tüm köylerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Köy muhtarlarının ve köy halkının en büyük sorunlarının başında gelen elektrik faturaları, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın’ın gayretleri, girişimleri ve destekleriyle en asgariye iniyor.

Yozgat İl Özel İdare Bütçesi’nden Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne tahsis edilen ödeneği GES projesine ayıran ve 15 köye nefes aldıracak projeyi geliştiren Kaymakam Aydın, hem köylünün hem de köy muhtarlarının yükünü büyük oranda azaltmış oldu.

Geçtiğimiz ay Kaymakam Aydın Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ve 3-4 firmanın katıldığı ihaleyi; büyük fedakarlık ederek alan Boğazlıyan’ın yerli ve güçlü firmalarımızdan birisi olan Yazgan Mühendislik LTD.ŞTİ.’nin taahhüt edilen süreden daha erken işleri tamamlayarak İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi hem köy halkını hem de muhtarları ziyadesiyle mutlu etti.

Yapılan GES çalışmalarını yerinde görmek, köy muhtarlarından bilgi almak üzere Devecipınar Köyü’ne giden Kaymakam Recep Aydın ve İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz’ı, Muhtar Mehmet Önalar karşıladı.

Güneş Enerji panallerinin yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Kaymakam Aydın, Devecipınar halkına hayırlı uğurlu olsun. GES’ler inşallah muhtarlarımızın da yükünü azaltacaktır” dedi.



GES Projesini yapan Yazgan Mühendislik LTD.ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Yazgan’ı güzel bir çalışma sergilemesinden ve büyük fedakarlık yaparak köyleri Türkiye’nin en kaliteli panellerinden birisi olan CW ile buluşturmasından dolayı teşekkür etti.

Boğazlıyan ve bölgesinden çok iyi tanınan; işini profesyonelce yapan Yazgan Mühendislik’in GES’leri taahhüt edilen süreden önce tamamlaması bizleri daha çok mutlu etti” şeklinde konuşan Kaymakam Recep Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğim günden beri köylerimizin su kullanımından kaynaklı elektrik faturası sorunu vardı. Bu da köylerimizdeki vatandaşlarımızın belini büküyordu. Muhtarlarımız elektrik fatura parasını toplamada zorlanıyordu. Biz de köylere güneş enerjisi kuralım istedik. Birkaç köyümüzde GES, birkaç köyümüzde de cazibeli su vardı. Geriye kalan 15 köyümüzde bunların her ikisi de yoktu. Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak, 15 köyümüze GES kurulmasını kararlaştırdık ve bunu başardık. İnşallah bundan sonra köylerimizde elektrik faturası sorunu azalacak ve faturalar çok daha rahat ödenecek. Sudan kaynaklı elektrik faturası çok da mantıklı olmuyordu. Bu açıdan köylerimizi GES’le buluşturmuş olduk. Köylerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muhtarlarımızı uyaracağız ve onların da vatandaşları uyarmasını sağlayacağız. Bundan sonra elektrik faturaları az gelecek diye köylerimizin kıt olan sularını gereksiz olarak kullanmamaları gerekiyor. Köylerimizin buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sularımız tüm dünyada olduğu gibi her yıl azalıyor. İhalede 3-4 firmamız vardı. Tabii ki ihalede şu kazansın bu kazansın deme şansımız yoktu. Kim en düşük teklifi verirse o kazanacaktı. Yerli olan, Boğazlıyanlı olan şirketimizin ihaleyi alması bizim de içimizden geçiyordu. Hem güneş panellerini temin ettiği ve bayisi olduğu CW’nin çok önemli şirket olması, hem Yazgan Mühendisliğin ilçemizde çok bilinen, işini iyi yapan yerli bir firmamız olması bizi daha çok mutlu etti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Köylerimiz inşallah köylülerimiz bundan sonra daha faturaların azlığıyla rahat bir nefes alırlar diye düşünüyorum.”

Devecipınar Köyü Muhtarı Mehmet Önalar da yaptığı açıklamada; köylerini Güneş Enerji Sistemi ile buluşturan Yozgat Valisi sayın Ziya Polat’a, Kaymakam Recep Aydın’a, İl Genel Meclis Üyeleri Mikail Demir ile Mukdat Erdem ve İl Özel İdaresi Müdürü Hayati Kurnaz’a teşekkür etti. Önalar ayrıca; kendilerine hiçbir zorluk çıkarmayan, işlerini titiz, hızlı ve kaliteli bir şekilde yaparak teslim eden Yazgan Mühendislik LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Yazgan’a teşekkürlerini sundu.

Kaymakam Recep Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Özler Köyü’ne hareket etti. Kaymakam Aydın’ı burada Köy Muhtarı İsmail Erciyas karşıladı.

GES Projesi’nin Özler için büyük bir ihtiyaç olduğunu, her ay 35 ila 50 bin lira arasında elektrik faturası geldiğini ifade eden Muhtar Erciyas, “inşallah bundan sonraki aylarda bu faturalar 15-20 bin TL’ye kadar düşecektir” dedi.

Özler Köyü’nün GES’le buluşmasında emeği geçen Yozgat Valisi Ziya Polat’a, İlçe Kaymakamı Recep Aydın’a, İl Genel Meclis Üyeleri Mikail Demir ve Mukdat Erdem’e, İlçe Özel İdaresi Müdürü Hayati Kurnaz’a teşekkür eden Muhtar İsmail Erciyes, “Allah sizlerden razı olsun. Köy halkımız sizlere duacı. Bizlerin yükünü alarak büyük bir hizmete imza attınız. İnşallah köy halkımız bundan sonra suyu daha ucuza kullanma imkanı bulacaktır” diye konuştu.

Kaymakam Recep Aydın daha sonra, su depolarında incelemelerde bulundu. Zaman zaman şebekelerden kaynaklanan su kesintilerinin bir an önce giderilmesi için talimatlar verdi. Alpaslan Demir