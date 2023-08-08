Şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ömer Açıkel, vatandaşları da dinleyip onların isteklerine de kulak veriyor.

Başkan Açıkel, yol ve aydınlatma çalışmaları, kanal kenarı yolu ve lise inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sonrasında açıklamada bulunan Başkan Açıkel, “Ünlütürk Caddesi kaldırım, yol ve aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. Şekerpınar Mahallesi kanal kenarı yolunu mahalle sakinleri ile birlikte inceledik. Lise inşaatımızda 3’üncü katın kalıplarını yerleştiriyoruz. Her hizmetimizle Sarıkaya’mıza ve halkımıza bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız son sürat devam ederken vatandaşlarımızın da fikrini önemsiyor, onlara kulak veriyoruz. Onların istekleri bizim için her şeyden önemlidir. Çalışmalarımız tamamlandığında ilçemiz daha da güzel olacak” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan