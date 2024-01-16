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Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Kasabası 2’nci kısım taşkın kontrol yapım işi sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin tarafından yüklenici firmanın da katılımıyla imzalandı.

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İş kapsamında, Özükavak deresinde 590,07 metre çift taraflı taşkın kontrol duvarı, 1 adet menfez, Kuru dere 1 deresinde; 260 metre çift taraflı taşkın kontrol duvarı, 63,96 metre harçlı pereli trapez kanal, 1 adet menfez, Kuru dere 2 deresinde; 227,16 metre çift taraflı taşkın kontrol duvarı, 330,58 harçlı pereli trapez kanal, 3 adet menfez, Kuru dere 3 deresinde; 334,21 metre harçlı pereli trapez kanal, 1 adet menfez ve taşkın kontrol kanalı ve duvar üstlerinde pano panel tel çit yaptırılacak” ifadelerine yer verildi.