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Yoğun bir tempoda ilçenin dört bir yanını dolaşan Aydoğmuş, yerel işletmelerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek desteklerini ifade ediyor.

Son olarak, Ufuk Emre Ünlü'nün sahibi olduğu yeni Oto Galeri işletmesini ziyaret eden Aydoğmuş, işletmeye hayırlı olması temennilerinde bulunarak, "Yerel ekonomimizin güçlenmesi ve genç girişimcilerimizin desteklenmesi için elimizden geleni yapacağız. Rabbim hayırlı ve uğurlu kılsın" dedi.

Öte yandan, Aydoğmuş'un ziyaretleri sırasında Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (AKSEDER) Başkanı Osman Şahbaz ve yönetimi de yer aldı.

Aydoğmuş, "Kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalarıyla ilçemizin kültürel zenginliğine katkıda bulunan AKSEDER Derneği'nin değerli başkanı Osman Şahbaz ve yönetim kurulu üyelerinin ziyareti bizleri onurlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partili Ömer Aydoğmuş, “Akdağmadeni'nin her köşesine dokunarak, halkın talep ve önerilerini dinlemeye ve ilçemizi geleceğe taşıyacak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Seçim çalışmaları boyunca gerçekleştirilen tüm ziyaretler ve etkinlikler, Ömer Aydoğmuş'un Akdağmadeni için taşıdığı vizyonun ve hizmet aşkının bir yansıması olarak görülüyor.