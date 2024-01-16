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Yenifakılı ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından ortaklaşa fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

İlçe merkez ve köyleri kapsayan fidan dikim etkinliği 3 gün sürecek.

Daha yeşil bir Yenifakılı için fidan dikim etkinliği gerçekleştireceklerini belirten Kaymakam Akın Aydın, “İlçemiz merkezinde ve köylerinde kaymakamlığımız ve belediyemiz ile birlikte ortaklaşa olarak fidan dikme etkinliği gerçekleştireceğiz. Her bir fidanı gençlerimizi, dünyamızı geleceğe taşıyacağımız bir etkinlik olarak görüyoruz. Her bir fidana, dünyamızı korumak amacıyla dünyaya renk verecek bir umut olduğu noktasında bakıyoruz. Sadece fidan dikme etkinlikleriyle değil, sadece ormanlarımızı arttırmakla değil aynı zamanda mevcut ormanlarımızı koruma noktasında da hepimize çok büyük bir görev düşüyor. Çevremizi korumaya devam etmeliyiz. Sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir çevre için üzerimize çok büyük bir görev düşüyor. Orman yangınlarına karşı gerek vatandaşlarımızın duyarlılığı gerekse bizim bu tür faaliyetlerde orman varlığımızı ve ağaç varlığımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz inşallah Türkiye’yi daha yaşanabilir, daha yeşil bir ülke olarak geleceğe taşıyacaktır. Etkinliğimizi ilk olarak 17 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’da su deposu yanı Altındağ Mahallesinde gerçekleştireceğiz. 18 Ocak Perşembe günü saat 11.00’da Bektaşlı köyünde, 19 Ocak Cuma günü saat 10.00 ‘da Fehimli köyünde fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. 3 gün sürecek olan etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.