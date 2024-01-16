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“Endişelendiren gelişme: Yozgat'ta okullar açılmayabilir!” başlıklı haberimiz üzerine Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden açıklama geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Covid-19'un JN1 adlı yeni varyantının hızla yayılması nedeniyle, ikinci dönemde okulların kapatılma ihtimalinin gündemde olduğunun konuşulması gibi bir durumun olmadığını aktardılar.

Yozgat’ta eğitimi etkileyecek herhangi bir durumun olmadığını söyleyen yetkililer, endişe gerektirecek hiç bir durumun olmadığını bildirdiler.