Gülşehri beldesinde nohut hasadının ardından patozlar nohut hasadı için çalışıyor.

Yıllardır arpa ve buğday hasatında kara düzen patoz kullanıldığını belirten Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, ancak biçerdöver çıkmasından sonra patoz kullanmadıklarını söyledi. Ünlü Çiftçileri ziyareti esnasında Nohut patozladı.

Başkan Ünlü yaptığı açıklamada, “Nohut samanı küçükbaş hayvancılık yapanlar için çok önemlidir. Besleyici ve kışlık açısından oldukça dayanaklıdır. Kara düzen patozlarda elek değiştirip nohut için kullanarak çiftçimizin haşatına yardımcı olduk” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir