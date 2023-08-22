Valilik tarafından yapılan uyarıda, “Amacımız ceza kesmek değil, kentimizin huzurunu sağlamaktır” denildi.

Denetimlerin, kentin güzelliği ve halkın huzurunu korumak için artırılacağını vurgulayan Valilik tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Huzurun ve hoşgörünün kenti Yozgat'ımızda, birlikte daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Özellikle gece saatlerinde insanlarımızın dinlenmeye çekildiği bu özel vakitlerde, saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranmak her birimizin insani görevidir. Lütfen araçlarımızda ve motosikletlerimizde abartılı egzoz ve yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınalım. Bu amaçla kentimizin güzelliğini ve halkımızın huzurunu korumak için, trafik denetimlerimiz artırılacaktır. Amacımız ceza kesmek değil, kentimizin huzurunu sağlamaktır. Lütfen, belirlenen standartlarda egzoz sistemlerini kullanıp, aşırı gürültüye sebep olacak şekilde de müzik dinlemekten kaçınalım. Bu sayede hemşehrilerimizin huzurunu koruyarak, güzel Yozgat'ımızı daha da güzelleştirebiliriz” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan