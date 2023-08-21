Yapılan inceleme sonrasında DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yozgat Büyükmahal sulamasında çalışmalar devam ediyor. Bölge Müdürümüz Okan Bal beraberinde yer alan Bölge Müdür Yardımcılarımız Aslı Erdoğan, Serkan Kaman, ilgili şube müdürleri ve teknik personelle çalışmaları yerinde inceledi” ifadelerine yer verildi.

Yozgat BüyükmahalGöleti Sulaması işi kapsamında muhtelif çap ve basınçta 19 bin 470 metre HDPE borunun temini ve döşenmesi, 157 adet sanat yapısı ve işletme bakım yolları yapılıyor. Melike Aslı Arslan