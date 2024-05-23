Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanından sonraki yurt içi gezilerinin önemli bir durağı olan Yozgat, Gazi Mustafa Kemal’in iki ayrı dönemde gerçekleştirdiği ziyaretlerle tarih sahnesinde önemli bir rol oynamıştır.

Profesör Doğan’ın makalesinde, bu ziyaretlerin detaylarına ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor.

1924 YILI ZİYARETİ

Yazılan makaleye göre: Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 yılındaki Yozgat gezisi, Türkiye’nin dört bir yanını kapsayan sonbahar yurt gezisinin önemli bir parçasıydı. 15 Ekim 1924 tarihinde Kayseri’den Yozgat’a geçen Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekiler, yoğun yağmura rağmen büyük bir coşkuyla karşılandı. Vali, kumandan ve halkın tezahüratları arasında gerçekleşen bu ziyaret sırasında, Yozgat’ın çevre köylerinden binlerce kişi Mustafa Kemal’i görmek için akın etti. Ziyaret esnasında Yozgat’ın idari ve sosyal durumuyla ilgili bilgiler de paylaşıldı. Mustafa Kemal, vilayetin idaresindeki başarıları için Vali Azmi Bey’e teşekkür etti ve halkla bir araya gelerek memleketin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

1934 YILI ZİYARETİ

Yine yazılan makalede, 1934 yılı ziyareti şu şekilde: Atatürk’ün 1934 yılındaki Yozgat ziyareti ise, Yerköy üzerinden gerçekleşti. Kar yağışı ve çamur nedeniyle zorlu bir yolculuk geçiren Mustafa Kemal ve heyeti, Yozgat’a ulaştıklarında binlerce insanın kar altında beklediğini gördü. Yozgat’a girişleri büyük bir coşkuyla karşılanan Atatürk ve beraberindekiler, şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Belediye toplantısında şehrin imarı için bir komisyon kurulmasını talep eden Atatürk, gençler tarafından düzenlenen muhteşem fener alayıyla da karşılandı. Ziyaretin sonunda, Yozgat Valisi Bekir Sami Bey’e verimli işlerinden dolayı teşekkür eden Atatürk, Yozgat’tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra valiye teşekkür mektubu gönderdi.

Her iki ziyaretin de, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin her köşesine olan ilgisini ve halkla olan yakın ilişkisini göstermesi bakımından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Profesör Hamdi Doğan’ın makalesi, Türkiye’nin tarihine ışık tutan önemli bir kaynak niteliği taşıyor.