Kırmızı et fiyatları, Ocak ayından bu yana düzenli olarak artış gösteriyordu. Ancak son haftalarda müjdeli bir haber geldi: fiyatlarda önemli bir düşüş yaşandı. 2024 yılına girdiğimizden bu yana yüzde 110'un üzerinde bir artış yaşanan kırmızı et fiyatları, son dönemde yüzde 8-10 oranında bir indirimle rahat bir nefes aldı.

Bu süreç, yaklaşık iki sene önce süt üreticilerinin uğradığı zararlar neticesinde süt veren hayvanların kesime gönderilmesiyle başlamıştı. Bu durum, kırmızı et fiyatlarında ciddi bir artışa sebep olmuştu. Bu yılın başında kilosu 300 TL civarında olan kıyma, Mayıs ayı itibarıyla 650 TL'ye kadar yükselmişti.

Ancak sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, son 15 gündür toptan ve perakende kırmızı et fiyatlarında yüzde 8-10 civarında bir düşüş yaşanıyor.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Dr. Ahmet Yücesan, Et ve Süt Kurumu'nun ithalata başlamasının piyasadaki arzı artırarak fiyatlarda düşüş sağladığını belirtti.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, fiyatların yüzde 100'ün üzerinde artmasıyla talebin yüzde 30-35 civarında azaldığını ifade etti. Bu talep azalmasının sonucunda son 15 günde fiyatlarda 35 TL ila 50 TL arasında bir gerileme gözlendiğini belirtti.

Tüfekci, 40 yıllık esnaflık hayatında ilk kez Kurban Bayramı öncesinde et fiyatlarında bir düşüş yaşadığını dile getirdi.

ETBİR Başkanı Yücesan'ın verdiği bilgilere göre, son 20 gündür toptan karkas et fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Kıyma, Ocak ayında üç kez zamlanarak 400 liraya kadar yükselmişti. Ancak şimdi fiyatlar, 550-600 lira aralığına geriledi. Bu düşüş trendinin Kurban Bayramı'na kadar devam etmesi bekleniyor.

Dr. Yücesan, tüketimdeki düşüş ve Et ve Süt Kurumu'nun besilik hayvan ithalatının sürmesiyle kırmızı et fiyatlarının baskılanmaya devam edeceğini ve bu durumun bayram sonrasına da yansıyabileceğini belirtti.