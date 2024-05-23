Söz konusu çalıştayda ilgili paydaşların katılımı ile batarya yangınlarına müdahale yöntemlerinin tespit edilmesi, bataryaların aşırı ısıya maruz kaldıkları koşulları ortadan kaldırma yöntemlerinin ve soğutma metotlarının detaylı analizinin yapılması hedeflenmektedir.

Protokol töreninde konuşan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, bölgede yeni teknolojilerin geliştirilmesi, imalat sanayinde dönüşümün sağlanmasının temel önceliklerimiz arasında olduğunu belirterek orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretim yapmanın, savunma sanayine hizmet etmenin ve böylelikle imalat sanayinde akıllı uzmanlaşmayı sağlamanın TR72 Bölgesi’ne hem ekonomik hem de beşeri sermayenin gelişimi açısından büyük değer kazandıracağını ifade etti.

İmzalanan protokol ile ilgili açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ise Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji’nin hem Türkiye’de hem de Kayseri imalat sanayine önemli bir kabiliyet kazandırdığını, bu alanda istihdam sağladıklarını belirtti. Aspilsan’ın "Bölgenin batarya üreticisi" misyonuna tüm yönleriyle hazırlandıklarını da dile getiren Özdemir, “Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayı” iş birliği protokolünün Türkiye’nin batarya ekosistemine önemli katkılar sunacağını ifade etti.