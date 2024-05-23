Bu yıl Yozgat’ta toplam 18 bin 10 hacı adayı kuraya girerken bunlardan 568’i kutsal topraklara gidecek.

Yozgat’ta normal konaklama hacı adayı sayısı 17 bin 250, yakın mesafe konaklama hacı adayı sayısı 760 olurken toplam 18 bin 10 hacı adayı kuraya girdi.

Kuraya giren 18 bin 10 hacı adayından 568 adayın ismi kuradan çıktı. 568 hacı adayından 352’si diyanet ile 261’sı ise acente ile haça gidecek.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, hacı adayları için yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

“3 AYRI GRUP ŞEKLİNDE GİDECEK”

Hac faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen İl Müftüsü Gülden, “Aylar öncesinde kura çekimlerimiz gerçekleştirilerek adaylarımız belirlendi. İlimizde bu sene 568 hacı adayımız hacca gidecek. Bu sene hacı adaylarımız 3 farklı grup halinde ilimizden kutsal beldelere uğurlanacaklar. Hacı kafilelerimizden ilkini 16 Mayıs’ta, ikincisini 23 Mayıs’ta son kafilemizi ise 5 Haziranda uğurlayacağız. En kalabalık grubumuz ilk grubumuzdu. İlk kafilemizde 228, ikinci kafilemizde 72 hacı adayımızı uğurladık. Üçüncü kafilemizde ise 52 adayımızı uğurlayacağız. Kafilelerimiz sayısal olarak bir birinden farklılık arz etmekle beraber ilk iki kafilemiz direk Medine bağlantılı, son kafilemiz ise direk Mekke’ye doğru hareket edecek. Tabi bizim bu 568 rakamı içerisinde 216’sı şirketlerimiz kanalı ile bu ibadet yolcuğunu yapacaklar. 352’si ise başkanlığımız kanalı ile bu yol yolculuğa çıkacak hacılarımızdan oluşuyor. Her yıl bu rakamlar ufak tefek artışlar ile bir birinden farklılıkta arz edebiliyor. Bu senede bizlere sonradan verilen bir 50 kişilik ek kontenjan ile ilk belirlenen sayının üzerinde ilave hacca gitme imkanını yakalayan vatandaşlarımız oldu” ifadelerini kullandı.

“6 AYRI NOKTADA EĞİTİM VERİLDİ”

Yozgat ve ilçeleri dahil olmak üzere 6 ayrı noktada eğitim verildiğinin altını çizen Gülden, “Kutsal beldelere yolculuk öncesi ilimiz ve ilçelerimizde 6 ayrı noktada hac bilgilendirme toplantıları yaptık. Yerköy ilçemizde Şefaatli ilçemizi dahil ederek eğitim gerçekleştirdik. Boğazlıyan ilçemizde Çandır, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerimizi dahil ettik. Sorgun, Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerimizde hac bilgilendireme toplantılarımız ayrı ayrı gerçekleştirdik. Toplantılarımızda ibadet yolculu ile ilgili bilgiler verdik. Toplantılarda alanında uzman hocalarımız, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi, hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci, ana hatlarıyla hac ve umre menasiki, ibadet bilinci ve hac ibadeti, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı, Hz. Peygamber Mescid-i Nebevi ve Medine, kadınlara özge konular, temel sağlık bilgileri konularını içeren sunum ve anlatımlar yaptı” dedi.