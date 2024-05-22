Ev ve bakım işçilerinin sosyal güvence altına alınması için önemli bir adım atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hak-İş temsilcilerinin de katılımıyla bir komite oluşturdu ve mevzuat çalışmalarına başladı.

NTV'nin haberine göre, ev ve bakım işçilerini sosyal güvence altına almak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Hak-İş temsilcilerinin de yer aldığı bir komite oluşturuldu. Bu komite, konuyla ilgili mevzuat çalışmalarını hızlandırdı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, düzenlemenin detaylarını NTV'ye anlattı. Arslan, bu düzenlemenin kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir adım olacağını vurguladı.

1 MİLYONA YAKIN KAYIT DIŞI İŞÇİ

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon ev ve bakım işçisinin kayıt dışı çalıştığını belirten Arslan, bu işçilerin sosyal güvenlik ve iş kanunu kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Arslan, "Ev işçilerinin sorunlarını çözmek, kamu ve devlet için de büyük bir avantaj sağlar. Ev işçilerini SGK kapsamına alırsak, SGK'nın prim geliri artacak. İş kanunu kapsamına alırsak, vergi ve sigorta primleri ödenerek kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacak" dedi.

Arslan, özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularında ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, "Çalışma koşulları ev sahiplerinin inisiyatifine bırakılmamalı, hukuki güvence altına alınmalıdır," mesajını verdi.

Bu düzenlemeyle birlikte, ev ve bakım işçilerinin daha güvenli ve güvenceli çalışma koşullarına kavuşması bekleniyor.