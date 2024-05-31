Müge Anlı'da canlı yayında ortaya çıkan gerçek gündeme bomba gibi düştü. Programa kızlarını aramak için gelen babanın “Hepiniz benim karım olacaksınız” diyerek kızlarını istismar ettiği ortaya çıktı.

Kamu Son Haber'de yer alan habere göre, Müge Anlı'da esrarengiz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan Selahattin Yalnız'ın üvey kızlarını yıllardır istismar ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, kayıp kızlar küçük yaşlardan beri üvey babalarının tecavüzüne uğradıklarını ve dövüldüklerini söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Kayıp üvey kızlarını aramak için programa katılan baba ile ilgili iğrenç gerçek, Müge Anlı başta olmak üzere herkesin tepkisini topladı. Öfkeden çılgına dönen Anlı, “Sen utanmadan benim stüdyoma nasıl geldin ahlaksız. Görüntülerin elimde” ifadelerini kullandı.

KAYIP KIZLARI ARAMAK İÇİN BAŞVURMUŞLARDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran aile, kızlarını arıyordu. Kayıp iki kız Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir, 14 gün sonra bulundu. Bu olayın arkasından büyük bir dram çıktı. Kızların ifadeleri adeta kan dondurdu.

Evden kaçan kızlarını bulmak için Müge Anlı’ya başvuran Selahattin ile ilgili gerçekler bir anda ortaya döküldü. Müge Anlı, konuya canlı yayında açıklık getirdi ve sözleriyle adeta ateş püskürdü. Anlı, Selahattin’in üvey kızlarını 14 yaşından beri istismar ettiğini söyledi.

İDDİALAR KAN DONDURDU

Selahattin ve Fiknat'ın aradığı iki genç kız bulundu. Konuyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı, canlı yayında önce Selahattin’i yayına bağladı, ardından gerçekleri açıklayarak sinirlerine hakim olamadı.

Selahattin’in bağlandığı yayında konuşan Anlı, “Gözünüz aydın kızlar bulundu” dedikten sonra verdi veriştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptıkların videosu elimde. Ahlaksız... Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde.”

“GÖZÜME Mİ İNANAYIM SANA MI?”

Müge Anlı’nın suçlamalarına yanıt veren Selahattin, durumu inkar ederek “Ben kimseye öyle bir şey yapmadım. O videolar bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Müge Anlı daha fazla sinirlendi.

Bu sözlerin üzerine küplere binen Anlı, “Hadi oradan. Ben 34 yıllık televizyoncuyum. Sen televizyonun düğmesini açmasını bilmezken ben televizyon programı yapıyordum beyefendi ben nesi montajdır neyi kurgudur kusura bakma anlayabilirim.” dedi.

Yayından çıkmak isteyen Selahattin’e çıkışan Anlı, “Niye çıkacaksın gayet de güzel otur orada. Hala yapmadım deme gözüme mi inanacağım sana mı inanacağım. Elimde elimde bütün görüntülerin elimde” diyerek olayla ilgili görüntülerin olduğunu da açıkladı.

KIZLARIN İFADELERİ KAN DONDURDU

Öte yandan yıllardır cinsel istismara uğradıklarını açıklayan Figen, “14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Bize satırla saldırıyordu, bizi dövüyordu. Bize 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu.” İfadelerini kullandı ve bu olayların annesinin gözü önünde yaşandığını ileri sürerek annesine çağrıda bulundu ve korkudan susmaması gerektiğini söyledi.

“GİDECEK YERİM YOK ADAMLA KALACAĞIM”

Olayla ilgili konuşan anne, izleyenleri şoke etti. İddiaları kabul eden kadın, hiçbir şeyin böyle olacağını bilmediğini, olayların yarısını bildiğini ama bir şey diyemediğini söyledi ve “Gidecek yerim yok adamla kalacağım” dedi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açığa çıkan ve halkı ayaklandıran olayla ilgili savcılık da yayını ihbar kabul ederek harekete geçti. Müge Anlı ise durumun araştırılarak adaletin sağlanması için gerekli adımların atılacağını açıkladı. Savcılığın harekete geçmesi üzerine Selahattin canlı yayında gözaltına alındı.