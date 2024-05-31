Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından Çocuk Gelişimi Programı Geleneksel Sanat Şenliği Sergisi gerçekleştirildi.

Yüksekokul Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı'nda Çocukta Sanat ve Yaratıcılık dersi kapsamında, Öğr. Gör. Yasemin İbiş danışmanlığında Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan ve kolaj, baskı, çizgi ve farklı boyama tekniklerinden oluşan ürünler Geleneksel Sanat Şenliği adlı sergi açılışı yapıldı.

Yüksekokul bahçesinde açılanan sergiye yüksekokul öğrencileri, öğretim elemanları ve okul idaresi ziyaret etti.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, hazırlamış oldukları ürünleri sergiyi gezen katılımcılara tanıtarak, teknikler hakkında bilgiler verdi.