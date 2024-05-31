Ziyaret sonrası Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından, Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkmenistanlı ünlü şair Mahtumkulu Firaki’nin doğumunun 300. yıldönümü anma programı düzenlendi.

Anma programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

İki ülkenin milli marşların okunmasının ardından başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Mahtumkulu Firaki’nin Türkmen birliğinin sembolü olmasının ötesinde, Türkmen Edebiyatının ender isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar konuşmasının devamında: “Mahtumkulu Firaki, Türkmen halkının kalbinde ve zihninde yer etmiş bir şairdir. Onun eserleri, adalet, özgürlük, vatan sevgisi ve insanlık değerleri üzerine kuruludur. Bu nedenle onun mirası bugün de bizim için son derece kıymetlidir. Firaki’nin hayatı ve eserleri bizler için büyük bir ilham kaynağıdır” dedi.

Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev Türk dünyasının büyük şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki’nin doğumunun 300. yıldönümüne adanmış konferansın Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi İşanguliyev konuşmasında, “ Mahtumkulu Firaki’ye ve eserlerine duyulan saygının bir göstergesi olarak dünyanın dört bir yanında anıtlar dikilmiş ve caddelere, eğitim kurumlarına onun adı verilmiştir. Bu anlamda adına düzenlenen etkinlikler sadece Türkmen halkına değil tüm insanlığın manevi ihtiyaçlarını karşılayan Firaki’nin eserlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerine yer verdi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise konuşmasında şunları söyledi: “Mahtumkulu Firaki, geçmişimizden günümüze söz yerindeyse Dede Korkut otağından, Yesevi ocağından Hacı Bektaş Veli evinden; Anadolu’ya geldiğimizde Mevlana’yla, Hacı Bayram Veli’ye Kırgızistan’da Toktoğul, Kazakistan’da Abay, Azerbaycan’da Ahmet Cevat gibi bilenlerimizdendir. Türkmenistan’da da Mahtumkulu eserleriyle, felsefesiyle, dünya görüşüyle önemli, değerli bir şahsiyet ve erendir. Mahtumkulu günümüzde bilinen erenler ve dervişler dediğimiz vatana millete gönül vermiş çağdaşımız Akif’lerin, Vahapzade’lerin, Ahmet Cevat’ların kökleri ve kökenleridir. Firaki, söz yerindeyse geçmişten geleceğe yol almış Türk Milletinin özü, gönlü ve rehberidir. Firaki birlik diyen, dirlik diyen Türk Milletinin özünde ve sözünde yer edinmiş bilenlerimizdendir.”

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berdi Saryyev ve Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fidan tarafından “Bilgelik Ummanı Mahtumkulu Firaki” konulu konferans verildi. Konferansta, Mahtumkulu Firaki’nin, sanatı, şiirleri, felsefesi ve mücadelesi yanında edebi ve estetik değerleri ile Türkmen sahasının olduğu kadar Türklüğünde en önemli şairi olduğuna vurgu yapıldı.

Anma programı karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.