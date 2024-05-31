Merkez ilçede 5, il genelinde ise 25 okulda sınav yapılacağını belirten İl Müdürü Altınkaynak, 241 salonda toplam 4 bin 100 öğrenci gireceğini aktararak yaklaşık 700 öğretmenin ise görev alacağının altını çizdi. Altınkaynak, öğrencilerin sınava girmelerinin zorunlu olmadığını söyledi.

Sürmeli Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, sınav öncesi ve sonrası alınacak tedbirler, dikkat edilecek hususlar ve öğrencilerin rahat ve huzurlu bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmesi için yapılacak çalışmalardan bahsedilerek kararlar alındı.

Sınavda görevli olan öğretmenlere kolaylıklar dileyen İl Müdürü Altınkaynak, yıl boyunca LGS'ye hazırlanıp sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

LGS sınavı ile ilgili genel bilgiler veren Altınkaynak şunları söyledi: “02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak olup, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Birinci oturumda sözel alandan 50 soru sorulacak ve süre 75 dakika olacaktır. İkinci oturumda ise sayısal alandan 40 soru sorulacak ve süre 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir. Birinci oturum ile ikinci oturum arasında 45 dakikalık ara verilecek olup, arada öğrenciler görevli öğretmenler kontrolünde okul bahçesinde dinleneceklerdir."

Altınkaynak, "Sınav için öğrencilerden başvuru alınmamış, tüm 8. sınıf öğrencileri için Bakanlığımız tarafından merkezi olarak yerleştirme yapılmıştır. Öğrencilerin sınava gireceği salon ve sıra bilgileri e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden açıklanmıştır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından çeşitli sebeplerle ilimize gelen ve geri dönemeyen öğrencilerin başvuruları alınmakta olup, şu an oturdukları adrese en yakın okullarda sınava girmeleri için gereken tedbirler alınmaktadır. Her okulda 3 kişiden oluşan Bina Komisyon Üyeleri okulun idarecilerinden belirlenmiş olup, sınav merkezi okullara müdürlüğümüz Şube Müdürlerinden İl Temsilcisi olarak görevlendirme yapılmıştır.”