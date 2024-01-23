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Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren, ilçe merkezinde bulunan çeşitli okullara nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında ÇEDES projesi kapsamında yapılabilecek faaliyetler ve etkinlikler müzakere edildi.

Ziyaretler sırasında gençlik koordinatörlüğünün faaliyet alanı hakkında malumat paylaşıldı.

Bay ve bayan din görevlilerinin öğrencilerin ders çalışma motivasyonlarını diri tutmak ve konsantrasyonlarını üst seviyede tutabilmek için sunacakları katkıların ne olabileceği istişare edildi.

Okul İdarecileri Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. İki paydaş kurumun eğitim-öğretim alanında işbirliği içinde olmalarının büyük faydalar getireceğini söylediler.