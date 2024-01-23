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Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması... SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam yüzde 49,25'e çıkarıldı. Zam açıklamasının canlı yayında değil de sosyal medyadan yapılması nedeni ile emekliler yeni zam oranına bir süre inanamadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e çıkarıldığını açıkladı.

Işıkhan ayrıca emekli zamlarının yatırılacağı tarihi de açıkladı. Emeklinin maaş zammı farkı, zam kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 1 hafta içinde emekliye ödenecek.

Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiği açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

MEMUR, SKK VE BAĞ KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YAPILAN ZAM ORANI EŞİTLENDİ

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü Emekliler Yılı ilan ettiğini hatırlatan Bakan Vedat Işıkhan bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceklerini söyledi. Vedat Işıkhan bu yıl tüm emeklilerin aynı oranda zam almasını sağladıklarını belirtti.