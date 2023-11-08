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Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesi devam ediyor. Okuyorum Anlatıyorum Projesi kapsamında ikinci kahvaltılı kitap değerlendirmesi Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileriyle yapıldı.

Öğrencilere okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesinin kahvaltıda misafirleri Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri oldu.

Proje kapsamında öğrenciler ile kahvaltıda buluşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrenciler ile bire bir sohbet etti.

Proje hakkında bilgi veren Aksoy, “Öğrencilerimizin okuma, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan Okuyorum-Anlatıyorum Projesinin bugünkü misafirleri Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri oluşmuştur. Okuduklarını anlatmaya hazır yavrularımız, neşeli bir kahvaltı sonrası okumuş oldukları kitapları heyecanlı bir şekilde anlattılar. Milli, manevi ve dini değerlerimizin de aşılanmaya çalışıldığı kitap değerlendirme kahvaltılarının yavrularımıza mutluluk ve heyecan kattığını görmek geleceğe olan güvenimizi artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİNİ PAYLAŞTILAR”

Öğrencilerin kahvaltıda hayallerini paylaştıklarını belirten Aksoy, “Etkinliğimizde öğrencilerimiz Kadışehri Okuyor Projesi kapsamında okudukları kitapları değerlendirdiler. Hayallerini bizlerle paylaştılar. Yazmış oldukları mektupları takdim ettiler. Öğrencilerimizin zihinsel ve duyuşsal becerilerinin gelişmesi için bu projeye destek olan müdürlerimize, öğretmenlerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederiz” dedi.