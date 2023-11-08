Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cam balkon sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı. Özellikle pandemi döneminde evlerine uzun süre mahsur kalan insanlar, balkonlarını kapatarak mekanlarını genişletmeyi tercih ettiler. Ancak, bu tercih bazı binalarda komşu sorunlarına yol açtı ve hukuki bir sürecin başlamasına neden oldu.

Yargıtay, cam balkon uygulamalarıyla ilgili önemli bir karar açıkladı, bu karar evini daha fazla genişletmek isteyenler için dikkat çekici bir uyarı niteliğinde. Cam balkon yaptırmayı düşünenlerin dikkatle incelemesi gereken bu karar, apartman sakinlerini yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını döneminde evde uzun süre karantinada kalan pek çok kişi, balkonlarını camla kapatarak kullanılabilir bir yaşam alanı haline getirmişti. Ancak, bu uygulama bazı tartışmalara neden olmuş ve Yargıtay'dan çarpıcı bir karar çıkmıştı. Cam balkon yaptırmayı düşünenler için önemli bilgilere sahip olmak, bu kararın ardından daha da önem kazanıyor.

Cam balkon yaptırmak isteyenler, özellikle apartman yaşamının dinamiklerini göz önünde bulundurmalıdır. Binaların dış cephelerine yapılan değişiklikler, diğer daire sahiplerinin rızasını gerektirir. Yani, beşte dört çoğunluğun yazılı onayı olmadan cam balkon yapmak yasaktır.

Yargıtay'ın 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı kararı, cam balkon uygulamalarına dair önemli bir emsal karar olarak önem kazanmıştır. Kararda, ana taşınmazın mimari yapısını koruma sorumluluğu ve değişiklik yapma yetkisi detaylıca açıklanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda balkonun kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması, bina statiğini etkilememesi ve çevreye zarar vermemesi durumunda değişiklikler yapılabilir.

Dosyada yer alan bilgilere göre, bir daire sahibi balkonunu kapatarak mutfakla birleştirmiş ve cam malzeme kullanmıştır. Bu tür değişiklikler, tüm kat maliklerinin çoğunluğunun yazılı onayını gerektirir. Ancak, bu değişikliğin bina yapısına zarar vermediği ve estetik olarak da sakıncalı olmadığı belirtilmektedir.

Bu nedenle cam balkon yaptırmayı düşünenlerin, komşu rızasını alarak ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hareket etmeleri önem taşıyor. Aksi halde, Yargıtay kararı doğrultusunda ciddi cezalarla karşılaşabilirler. Evini genişletmek isteyenlerin dikkatli olması gereken bu hususu unutmamaları önemlidir.