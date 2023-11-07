Müdürlerle bir araya geldi

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Bakan Tekin, Bakanlığın yürüttüğü eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bakan yardımcıları ve genel müdürlerin de katılımıyla 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleşen toplantıda il millî eğitim müdürlerine hitap eden Bakan Tekin, eğitimde kaliteyi daha da yükseltmek için ekip ruhuyla çalışmanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında millî eğitim camiasının önemli bir misyonu olduğunu kaydeden Bakan Tekin, cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'yi eğitimde daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda, göreve geldiğinden bu yana yürütülen faaliyetleri hatırlatan Bakan Tekin, izinsiz faaliyet gösteren yapılardan öğrencilerin sınıf tekrarına, veli görüşmeleri için getirilen randevu sisteminden cep telefonlarının kullanım biçimine birçok alanda hayata geçirilen uygulamaların sıkı takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Tekin'in ardından tüm genel müdürler de bağlı oldukları bakan yardımcıları koordinesinde kendi alanlarıyla ilgili sunum yaparak fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca toplantıda, il milli eğitim müdürleri de illerinde karşılaştıkları sorunları iletti, çözüm noktasında istişarelerde bulunuldu.