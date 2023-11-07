İYC’den teşekkür plaketi

Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hayırsever iş insanları İsmail Bozkurt, Kadir Şahin ve Necip Alakoç’u ziyaret etti.

Ziyarette Şube Başkanı Nurdoğan, cemiyetlerine yaptığı destek ve yardımlardan dolayı iş insanları İsmail Bozkurt, Kadir Şahin ve Necip Alakoç’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş insanları, ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İYC Başkanı Nurdoğan, cemiyetin milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulduğunu ifade etti.

Yozgat’ta gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerine değinen Nurdoğan, düzenledikleri faaliyetlere hayırsever iş insanlarının da destek verdiğini kaydetti.