Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Müdürü Vehbi Candemir, beraberindeki okul öğretmenleri Kıymet Duyar ve Peruze Didem Fidan ile birlikte Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, Vali Özkan’ı 16 Nisan Salı günü saat 14.30'da Valilik Fuaye alanında gerçekleştirilecek olan ve Özel Eğitim Öğretmenleri Kıymet Duyar ve Peruze Didem Fidan tarafından hazırlanan "Perde Arkası" adlı resim sergisine davet etti.