Başkan Aydoğmuş, “En çok ülkemizi ve dünyamızı etkileyecek olan bu olayda iktidarın sessiz kalması denge politikası değil menfaattir” dedi.

Başkan Aydoğmuş, İsrail ve İran arasında yaşanan, Türkiye'de derinden etkileyecek olan savaş krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İktidarın sessiz kalmasının tek nedeninin menfaat ilişkisi olduğunun altını çizen Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Dün bölgemiz için de dünya için de büyük bir kriz oluşturacak olaylar silsilesi yaşadık. Herkes bu olaya ilişkin sıcak temaslarda bulunurken iktidarın konuya ilişkin herhangi bir açıklamada dahi bulunmaması dikkatlerden kaçmadan. Bunun tek sebebi var. İktidar denge politikası yürütmüyor tam aksine menfaat politikası üretiyor. Gelecek aylarda Amerika'ya gidilmesi, tepki çekmemek, ekonomik krizin tırmanmaması için eğriye eğri doğruya doğru diyemeyecek kadar yalınlaşmış vaziyetteler. Keza her zaman aynı politikayı güdüyorlar. Hükümet küresel gücün etkisinde kalmasa Fetö destekçisi dediği BAE ile dostluk kurmazdı. Cemal Kaşıkçı dosyasını götürüp BAE verip, katili korumazdı. Ayrıca hükümet, İsrail zulmünü bir sorun gördü ve bu sorun iki devletli yapıyla çözülebilir diyerek, İsrail katliamını meşrulaştırır. Olay yine arada kalan vatandaşlara oldu” ifadelerini kullandı.