Bitlis Milli Emlak ve Van Milli Emlak, toplamda 40 parsel arsa ve araziyi satışa çıkardı.

Bu satışlarla ilgili detaylar şöyle:

Bitlis Milli Emlak, Güroymak ilçesinde 2 arsa ve 1 araziyi satıyor. Gayrimenkuller için satış ihalesi 24 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Güroymak'taki gayrimenkullerin büyüklükleri ise sırasıyla 566.94, 753.67 ve 2 bin 534 metrekare olarak açıklandı. Ayrıca bu gayrimenkuller için 50 bin TL ile 110 bin TL arasında geçici teminat bedelleri belirlendi. Güroymak'taki arsa ve arazilerin fiyatları ise 250 bin TL ile 550 bin TL arasında değişiyor. Bu gayrimenkuller KDV'den ve 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf tutuluyor ve taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

Van Milli Emlak Müdürlüğü ise 37 arsa ve araziyi 2 Mayıs tarihinde saat 09:00'da açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde bulunan gayrimenkuller için peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı sunuluyor ve ödemeler taksitlendirilebiliyor. Van'daki arsa ve arazilerin fiyatları 6 bin TL'den başlıyor.

Bu satışlarda yer alan arsa ve arazilerle ilgilenenlerin tarihleri ve detayları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önemlidir.