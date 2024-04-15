2024 yılı içerisinde bir dizi yeni proje duyurulacak. Bu projeler kapsamında yer alacak 2+1 ve 3+1 konutlara başvurular, Mayıs ayından sonra yapılabilecek.

TOKİ konutlarına başvuruda bulunacak vatandaşlar için, 2+1 ve 3+1 konut başvurularının nasıl yapılabileceği araştırılıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; Ankara, Şırnak, Şanlıurfa, Kayseri, Karabük ve Çankırı'da TOKİ konutlarının ihalesi 3-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru tarihleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ projelerine başvuracak vatandaşlardan belirli şartlar aranıyor. Başvuru şartları şunlardır:

Tapu sahibi olunmaması.

İlgili şehirde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak.

Başvuracak kişinin ailesinde kimsenin üzerine tapu olmaması.

25 yaşını tamamlamış olmak (Çocuk sahibi dul kadınlarda yaş şartı aranmıyor).

TOKİ KONUTLARINDA ÖNCELİKLİ GRUPLAR

TOKİ'nin konutları için öncelik tanınan bazı gruplar şunlardır:

Şehit aileleri ve harp/vazife malulleri eşleri.

Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar.

Emekli vatandaşlar.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2024?

TOKİ konut başvuruları için e-Devlet üzerinden izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

e-Devlet sitesine giriş yapılmalı.

Arama kısmından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına geçilmeli.

Konut başvurusu seçilmeli ve açılan sayfada başvuru bilgilendirme formu okunmalı.

Devam et butonuna tıklanmalı.

Var olan başvuruların görüntülenmesi gerekiyorsa, mevcut başvurulara bakılmalı ve yeni başvuru için "Yeni Başvuru" seçeneğine tıklanmalı.

İlgili adımlar izlenerek TOKİ konut başvurusu tamamlanmalıdır.