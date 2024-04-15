Türkiye'de yerel seçimler ve Ramazan Bayramı geride kaldıktan sonra gündemdeki konu şimdi asgari ücret zammı.

Son ekonomik gelişmeler ve enflasyon artışı, asgari ücretin yeniden belirlenmesini tartışmalı hale getirdi. Uzmanlar, milyonlarca çalışanın merakla beklediği bu konuda tahminlerini paylaşıyor.

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİYOR MU?

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı temmuz ayında gerçekleşecek olan yılın ikinci zammını içeriyor. Ancak asgari ücrete gelecek olası bir zam konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili tahminlerini sosyal medya hesabında paylaştı: "Hükümetin temmuz ayında asgari ücret, emekli ve memurlara yapmayı planladığı zam oranları şu şekilde: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25, memur ve memur emeklilerine yüzde 20, asgari ücrete ise yüzde 0." Erdursun ayrıca, asgari ücretin artmaması durumunda diğer ücretlerde de bir artış olmayacağını belirtti.