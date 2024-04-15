Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir emri çerçevesinde, 29 Nisan'dan itibaren Threads'in Türkiye'de geçici olarak kapatılacağı duyuruldu.

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Meta'nın diğer hizmetleriyle diğer ülkelerde Threads hizmeti etkilenmeyecek. Threads'i kullanan Türkiye'deki kullanıcılar, bu karar hakkında 29 Nisan'a kadar bilgilendirilecek.

Kullanıcılar, profillerini dondurabilir veya silmeden bırakabilirler. Threads tekrar Türkiye'ye döndüğünde, profillerini dondurmuş kullanıcıların gönderileri ve diğer kullanıcıların gönderileriyle olan etkileşimleri geri yüklenecek.

Profilini donduran kullanıcılar, istedikleri zaman "Bilgilerini İndir" aracıyla gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini koruyabilecekler.