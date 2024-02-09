Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yapımı tamamlanan okullar öğrencilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak İl Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan eşliğinde Sorgun’da yapımı tamamlanan okulu ziyaret etti.

İl Müdürü Altınkaynak, 16 derslikli 100. Yıl Cumhuriyet İlk-Ortaokulu, 8 derslikli Osman Çavuş Anaokulu ve yapımı devam eden 12 derslikli ilkokulunu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.,

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişi yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Okullarımızın yapımında başta Devlet Ricalimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.