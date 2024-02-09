Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler ve kimler faydalanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere yönelik 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının detaylarını açıkladı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftler arasında büyük bir merakla beklenen başvuru tarihi ve şartlar belli oldu.

Bakan Göktaş'ın duyurusuna göre, 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 Perşembe günü başlayacak. Bu kredi, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 48 ay vadeli olarak verilecek, geri ödemeler ise ilk 2 yıl boyunca yapılmayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgi veren Bakan Göktaş, yeni evlenecek çiftlerin başvurularını "aile.gov.tr" internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceklerini belirtti. Özellikle deprem bölgesindeki gençlerin bu krediden öncelikli olarak faydalanacağını vurgulayan Bakan, ilerleyen süreçte programın Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacağını ifade etti.

Ayrıca, bu krediden yararlanmak isteyen çiftlerin bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanmayı taahhüt etmeleri gerekecek. Bakan Göktaş, başvuru şartlarının detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını belirterek, çiftlere başvuru süreci hakkında bilgi verdi.