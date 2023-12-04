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Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Eğitimci Yazar Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci katılımcılara İnsan Hakları ve Çevre Hakkı konulu seminer verdi.

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Eğitimci Yazar Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci Vakıfta görmekten memnun olduğunu belirten Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şube Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, “Gazze’de yaşanan insanlık dışı soykırımı her platformlarda farklı konu ve konuklarla duyurmaya bilinç oluşturmaya devam edeceğiz. Kanunları uluslararası hukuka hiçe sayan katil İsrail devletinin bu katliamların hesabını çok ağır bir bedelle ödeyecektir” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Dr. Emre Ekinci ise “BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adımı olması nedeniyle, 10 Aralık tarihi bütün dünya ülkelerinde İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Lakin son günlerde yaşanan katliamlar insanlığımızı sorgulama noktasına getirmiştir. İnsanın en önemli hakkı olan yaşama hakkı dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım noktasına gelmiştir. MTTB, TÜGVA gibi gençlik hareketleri özellikle sendikalar hep birlikte tavır ortaya koymalıdır. Gençler; daha fazla okuyacağız kendimizi daha fazla geliştireceğiz daha güçlü olacağız ki uluslararası camiada daha fazla söz sahibi olacağız” ifadelerini kullandı.