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Son dönemde alınan önemli bir karar ile tapu işlemleri, özellikle miras kalan tapu sahipleri için daha kolay hale getirildi. Artık kardeşler arasında tapu devri işlemleri noter aracılığıyla yapılmayacak. Bu kararın temel amacı, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak.

Yapılan düzenleme ile birlikte, miras payının kardeşe devri için noter onaylı sözleşme zorunluluğu ortadan kalktı. Kardeşler arasında tapu devri için artık notere gitmeye gerek duyulmayacak. Yeni uygulama, hisseli tapuların satışında çıkabilecek sorunları da çözmeyi hedefliyor.

Daha önce hisseli tapu devir işlemleri için noter onayı şartı bulunurken, yeni düzenleme ile birlikte kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalanması esnasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması yeterli olacak. Bu karar, milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden kalan tapuların kardeşler arasında paylaşım sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Haberin detaylarına göre, hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekiyor. Taraflar, istedikleri takdirde tapu devir işlemlerini yürütmek üzere avukatlarına vekalet verebilecekler. Ayrıca, hisseli tapu alımında Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın sınırları net bir şekilde belirlenmeli.

Hisseli tapu satış işlemlerinde artık ağabey-kardeşlik ilişkisi içerisinde olan taraflar için noter şartı aranmayacak. Tarafların aynı anne ve babaya sahip olmaları durumunda ise miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yeterli olacak.

Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdelere bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onayı aranırken, bir avukata onay vermek ve işlemleri kolaylaştırmak mümkün olacak. Satışın ardından kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenecek ve ilçe belediyelerinde yapılacak tapu işlemleri için tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekecek.

Bir haber sitesinin haberine göre, bu yeni düzenleme ile miras kalan tapuların kardeşler arasında paylaşım süreci daha da basitleşmiş durumda.