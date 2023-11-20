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Türkiye genelindeki milyonlarca kamu çalışanını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son düzenlemesi ile yaklaşık 5 milyon memur, erken emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. SGK'nın yeni düzenlemesine göre, memurlar borçlanma ve isteğe bağlı sigorta gibi avantajlı haklardan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek. İşte detaylar…

Türkiye genelinde 3 milyonun üzerinde 657 sayılı Kanuna tabi memur, 2 milyona yakın sürekli işçi ve sözleşmeli olarak görev yapan 5 milyon kamu çalışanı bulunuyor. Erken emeklilik isteyen kamu çalışanları, borçlanma, isteğe bağlı sigorta gibi bir dizi sosyal hakka sahiptir.

En az 10 yıl boyunca memur olarak çalışıp kendi isteğiyle ayrılanlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olma hakkına sahiptir. Eylül 2004'ten önce işi bırakanlar 3 ay, bu tarihten sonra ayrılanlar ise 6 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmalıdır.

EYT yasası kapsamında veya normal emeklilik durumunda, SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olanların kamuda işe başlaması durumunda emekli aylıkları kesilmektedir. Ancak memuriyetten ayrılıp tekrar emekli aylığını almaya başlayanların bu süre içindeki zamlarında bir hak kaybı yaşanmamaktadır.

SİGORTA BAŞLANGIÇLARI ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Ekim 2008'den sonra ilk defa memur olanlar, önceki sigortalılıklarını içeren askerlik, öğrencilik, yurtdışı hizmet borçlanmalarından faydalanabileceklerdir. Bu borçlanılan süreler, emeklilik hesaplamalarında dikkate alınacak ve sigorta başlangıçları öne çekilecektir.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ekim 2008'den sonra memur olan ve önceki SSK, Bağ-Kur veya özel sandık kapsamındaki sigortası bulunanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları borçlanmalar geçerli sayılacaktır. Bu düzenleme sayesinde emeklilik süreleri kısalacak ve daha erken emekli olma imkanı doğacaktır.

SGK GENELGESİ İLE HİZMET BORÇLANMALARI VE SİGORTA BAŞLANGICI ÖNE ÇEKİLEBİLECEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu, memur statüsünde çalışanlara yönelik 19 Ekim 2023 tarihli genelge ile hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihini öne çekme imkanı tanımıştır. Bu genelge, Yargıtay kararı üzerine yapılan bir düzenlemedir ve hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken dikkate alınacaktır.

Bu yeni düzenleme ile Ekim 2008 sonrası ilk defa memur olanlar, öncesindeki SSK, Bağ-Kur veya özel sandık kapsamındaki sigortalarını değerlendirerek emeklilik sürelerini kısaltabileceklerdir. Emeklilik sonrasında kamuda çalışmaya devam eden memurların aylıklarından kesilen destek primi ise emeklilik üzerinde bir etkisi bulunmayacaktır.