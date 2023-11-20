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İstanbul'da gerçekleşen ucuza araç satışı vaadiyle yapılan dolandırıcılık olayında, 10 şüpheli 400 milyon TL'lik vurgunla yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre, şüphelilerin filo şirketi adı altında araç satışı vaadiyle vatandaşları kandırdığı belirtildi.

Müştekilerin 65 kişi tarafından şikayet dilekçesi verildiği, ancak mağdurların sayısının artmaya devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin kurduğu CNGZ Filo ve Araç Kiralama Ltd. Şti üzerinden araç satışı vaadiyle müştekilerden peşin olarak alınan paralar karşılığında araç teslimatı yapılmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kamu görevlisi olan H.C. ve A.C.'nin, eşleri ve akrabaları üzerinden kurdukları şirket aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi. Şirket aracılığıyla yapılan satış vaadi sonrasında, müştekilerden alınan paralar karşılığında araç devir işlemlerinin gerçekleştirilmediği, hatta fiyat farkı adı altında ekstra ücret talep edildiği belirlendi.

Soruşturma sonucunda şüphelilerin toplamda 400 milyon TL'lik dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edilirken, A.C., H.C. ve diğer 8 şüpheli gözaltına alındı. Bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin aranmasına devam edilirken, soruşturma titizlikle sürüyor.