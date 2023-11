Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Vali Özkan, 2024 yılı bütçesinin Yozgat’a, ilçelere ve köylere hayırlı olması temennisinde bulundu.

“ÖNEMLİ BİR COĞRAFYAYA SAHİP”

Yozgat’a yapılan hizmetlerden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat coğrafyası 14 bin kilometre alandan oluşan geniş bir coğrafya her köşesinde bir köyü, her bir köşesinde beldesi, her bir yerde ilçesi bulunan önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİN SAĞLANMASI LAZIM”

Hizmet noktasında birlik beraberliğin sağlanmaması noktasında hizmet götürülmesi yönünde Yozgat’ın zor bir coğrafya olduğun belirten Vali Özkan, “Yozgat İl Özel İdaresi ve Yozgat İl Genel Meclisi bütünlüğü sağlamış. Zaman zaman bireysel talepler, zaman zaman kişisel talepler üzerine yoğunluk olduğu zaman hizmeti ulaştırmak kolay olmuyor. Yozgat İl Genel Meclis üyelerinin her birisi ayrı ayrı genel kamu hizmeti noktasında birbirinin hakkını gözeterek birbirine saygı duyarak birlik ve beraberlik içerisinde görev yapıyorlar” şeklinde konuştu.

"YOZGAT’IN 8 VİLAYETE KOMŞULUĞU VAR"

Yozgat’ta kamu hizmeti peşinde koşan bir il genel meclisi olduğunu ifade eden Vali Özkan, “Yozgat’ın 8 vilayet komşuluğu var her ilde irtibatlı ve coğrafyası içerisine merkez konumuyla da diğer iller arasında kalmış avantajları ve dezavantajları ile Anadolu’nun tam ortası dediğimiz bir coğrafyadayız. Hep birlikte etkileşimi kuvvetlendirebilirsek ilimiz, ilçelerimiz ve beldeler arası bağı bağlantıyı kuvvetlendirirsek ilimiz açısından güzel bir kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT’TA ÇOK CİDDİ BİR GAYRET VAR”

Yozgat’ın ciddi yatırım aldığını söyleyen Vali Özkan, “Yozgat’ta çok ciddi bir gayret, çok ciddi emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yozgat çok büyük adımlar atmış, köyünden, kasabasından değil ulusal düzeyde de hızlı treniyle, 2024-2025’te faaliyete geçecek olan havaalanıyla, hızla gelişen OSB’leri ile arazisinde ki geçim kaynağı olan tarım, hayvancılık sektöründeki kurulun son sistemlerle büyük yol kat etmiş” dedi.

“SÜREKLİ NÜFUS KAYBEDEN BİR İLİZ”

Yozgat’ın sürekli göç verdiğini ve göçün çözümü noktasında hayata geçirilecek yatırımlar ve çalışmaların olacağını dile getiren Vali Özkan “Üstümüze düşen görevi yaparken daha neler yapabiliriz onun düşünmemiz lazım. İnsanımızın hizmeti, insanımızın beklenti içinde hayata geçirmemiz gereken yatırımlar ve çalışmalarımız olacak. Çoklu bağlantılı olmamızın bir etkisiyle sürekli nüfus kaybeden bir iliz. İnsanları bir arada tutabilmek, insanları doğduğu coğrafyasında doyurabilmek ve daha iyi koşullarda yaşatabilmek lazım. Göç sorunun 3 ayağı göçü tersine çevirebilmek, ikincisi mevcut olan insanımızı coğrafyasında tutabilmek, son olarak ekonomi insanımızın ekonomisini daha iyi geçirmesi daha çok kazanması lazım. İlimizde iki sektör üzerinde genel itibariyle tarım, tarımın içerisinde hayvancılık, hayvancılığın içerisinde gelişmekte olan bir sanayi. Gelişmenin diğer ayağı ise turizm. 8 vilayet aralığında bulunmamız birçok yolda kesişme noktası birçok vilayetin geçiş noktasının olmamızın ve bunu avantaja döndürmemiz bizim görevimiz. İnsanlarımızın göç sorunlarından bir tanesi de eğitim hepimiz çocuklarımız için geleceğimiz için daha sağlıklı ve daha iyi eğitim amaç ve hedefiyle yol alıyoruz” şeklinde konuştu.