TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı ziyaret etti.

Kitaplarını Hediye Ettiler3

TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu 1. Sınıf, okuma yazmaya yeni geçen öğrenciler kendi yazdıkları şiirlerden oluşan "İlk Şiirim" adlı kitabı İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’a hediye ettiler.

Kitaplarını Hediye Ettiler1

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Sınıf Öğretmeni Kenan Yıldırım, öğrencileri ile tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Minik yavrularımızın kendi eseri olan bu kıymetli çalışma için yeteneklerinden dolayı gurur duydum. Okul Müdürü Nuri Yeşilay, Sınıf Öğretmeni Kenan Yıldırım ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi