Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yozgat İl Temsilcisi Alparslan Demir, U 18 liginin bittiğini açıkladı.

Demir, Sorgun Belediyespor ile Yerköy Volkanspor Sorgun ilçe Stadyumu’nda karşılaşması sonucunda Sorgun Belediye Spor kulübü şampiyon olarak ligi bitirdiğini söyledi.

Demir yaptığı açıklamada, “Yozgat’ı Türkiye şampiyonasında en güzel şekilde temsil edeceklerdir. U 18 Ligi'ne katılan bütün takımlarımıza teşekkür ederim. Burada alt yapıya kıymet veren gençlerimize önem veren emeklerini esirgemeyen bütün yönetici ve hocalarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.