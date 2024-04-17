Türkiye Kano Federasyonu koordinesinde Diyarbakır ile Yozgat’tan birçok sporcu, Bingöl’deki raftingcilerle birlikte gelişim kampına katıldılar.

Türkiye Kano Federasyonu koordinesinde Bingöl’de rafting branşında ulusal temel eğitim ve gelişim kampı programı düzenledi.

Bu çerçevede Diyarbakır ve Yozgat’tan gelen sporcular, Bingöl’de kamp sürecini geçirecekler. Bingöl’deki raftingcilerin de eşlik ettiği kamp, yaklaşık 10 gün sürecek. Bingöl Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Genç Kaymakamlığı, Genç Belediyesi ile Genç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen kampta, 10 gün boyunca ağırlanacak olan rafting takımları önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan şampiyonalara hazırlık yapacak.